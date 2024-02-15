Sayısız Türkiye şampiyonluğu bulunan Kavaklı Ortaokulu Kız Futbol Takımı, Kocaeli Şampiyonu oldu. Gölcük Belediye başkanı Avukat Ali Yıldırım Sezer, bir kutlama mesajı yayınlayarak “Kocaeli Şampiyonu olan Kavaklı Ortaokulu Kız Futbol Takımı sporcularımızı, yetişmelerinde büyük emeği olan Antrenörleri Hasan Alemdar ve ailelerini can-ı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.
15 Şub 2024 - 10:38- Spor Güncelleme:
Sezer şampiyon kadınları kutladı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.