15 Şub 2024 - 10:38- Spor G:

Sezer şampiyon kadınları kutladı

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Sezer şampiyon kadınları kutladı mask

Sayısız Türkiye şampiyonluğu bulunan Kavaklı Ortaokulu Kız Futbol Takımı, Kocaeli Şampiyonu oldu. Gölcük Belediye başkanı Avukat Ali Yıldırım Sezer, bir kutlama mesajı yayınlayarak “Kocaeli Şampiyonu olan Kavaklı Ortaokulu Kız Futbol Takımı sporcularımızı, yetişmelerinde büyük emeği olan Antrenörleri Hasan Alemdar ve ailelerini can-ı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.
# büyük, oldu, Futbol, türkiye

15 Şub 2024 - 10:38 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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