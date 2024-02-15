İbrahim Şirin’den Yörükler'e ziyaret

Mahalli İdareler Seçimleri öncesi çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Cumhur İttifakı Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, STK buluşmalarına önem veriyor. İlçedeki sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek, önümüzdeki süreçte yapacakları projeler ve çalışmalarını paylaşan Şirin, son olarak Fatih Sultan Mahallesi’nde yer alan Kocaeli Yörükleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne konuk oldu.

AKYOL VE YÖNETİMİNE ZİYARET

Burada Dernek Başkanı Fahri Akyol ve dernek üyeleri ile bir araya gelen İbrahim Şirin’i yoğun bir kalabalık karşıladı. Ziyaret esnasında Başkan Adayı İbrahim Şirin’e Cumhur İttifakı ortakları AKP Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, Milliyetçi Hareket Partisi Derince İlçe Başkanı Bülent Aykurt, Büyük Birlik Partisi Derince İlçe Başkanı Samet Çetin ile meclis üyeleri ve teşkilat yöneticileri de eşlik etti.

YOL HARİTAMIZI BELİRLİYORUZ

Kocaeli Yörükleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne ev sahiplikleri için teşekkür eden İbrahim Şirin, “Bismillah diyerek yola çıktık ve milletimize hizmet etmek için kolları sıvadık. Allah’ın izniyle sivil toplum kuruluşlarımız, esnaflarımız, vatandaşlarımız, kentimizin tüm dinamikleri ile birlikte hareket ederek yöne dönem yol haritamızı belirliyoruz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin” dedi.