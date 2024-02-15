Çağdaş, sorgulayan, araştıran, özgüvenli, dünya vatandaşı nesiller yetiştirmeyi hedefleyen ODTÜ GV ÖZEL KYÖD ORTAOKULU ailesinin bir parçası olmak için Bursluluk Sınavı fırsatlarından yararlanabilirsiniz. 2024-2025 Eğitim öğretim yılında 5.sınıfta öğrenim görecek öğrenciler bursluluk sınavına başvuru yapabilecekler. Detaylı bilgiye erişmek için web sitesini ziyaret edebilir veya 0262 226 10 42 ve 0537 640 00 46 numaralı telefonlarını arayarak ilgililere ulaşabilirsiniz.
15 Şub 2024 - 10:41- Eğitim Güncelleme:
ODTÜ GV ÖZEL KYÖD ORTAOKULU 5. SINIF BURSLULUK SINAVI
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.