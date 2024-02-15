ODTÜ GV ÖZEL KYÖD ORTAOKULU 5. SINIF BURSLULUK SINAVI

Çağdaş, sorgulayan, araştıran, özgüvenli, dünya vatandaşı nesiller yetiştirmeyi hedefleyen ODTÜ GV ÖZEL KYÖD ORTAOKULU ailesinin bir parçası olmak için Bursluluk Sınavı fırsatlarından yararlanabilirsiniz. 2024-2025 Eğitim öğretim yılında 5.sınıfta öğrenim görecek öğrenciler bursluluk sınavına başvuru yapabilecekler. Detaylı bilgiye erişmek için web sitesini ziyaret edebilir veya 0262 226 10 42 ve 0537 640 00 46 numaralı telefonlarını arayarak ilgililere ulaşabilirsiniz.