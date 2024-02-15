Mide bulandıran görüntüler! Poşet çayın içerisinden çıkana inanamayacaksınız

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan videoda, bir kişi poşet çayını açtığında içinden kurtların çıktığı görülüyor. Paylaşılan videonun hızla yayılmasıyla birlikte, tüketiciler arasında poşet çayların hijyen koşullarına uygun olup olmadığı konusunda endişeler arttı.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Poşet çayın içinden kurtların çıkması, tüketiciler arasında büyük bir tepkiyle karşılandı. Birçok kişi, güvenilir bir marka olduğunu düşündükleri ürünleri dahi güvenle tüketememe endişesi yaşadı. Özellikle gıda güvenliği konusundaki hassasiyetin artmasıyla birlikte, bu tür vakaların ortaya çıkması insanları tedirgin etti.