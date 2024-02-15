- Yaşam

Mide bulandıran görüntüler! Poşet çayın içerisinden çıkana inanamayacaksınız

Sosyal medya, günlük hayatımızın bir parçası haline gelmiş durumda ve kullanıcılar sık sık yaşadıkları deneyimleri paylaşıyorlar. Ancak son günlerde, bir vatandaşın poşet çayı açarken karşılaştığı şok edici manzara pek çok kişiyi dehşete düşürdü.

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Mide bulandıran görüntüler! Poşet çayın içerisinden çıkana inanamayacaksınız
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Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan videoda, bir kişi poşet çayını açtığında içinden kurtların çıktığı görülüyor. Paylaşılan videonun hızla yayılmasıyla birlikte, tüketiciler arasında poşet çayların hijyen koşullarına uygun olup olmadığı konusunda endişeler arttı.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Poşet çayın içinden kurtların çıkması, tüketiciler arasında büyük bir tepkiyle karşılandı. Birçok kişi, güvenilir bir marka olduğunu düşündükleri ürünleri dahi güvenle tüketememe endişesi yaşadı. Özellikle gıda güvenliği konusundaki hassasiyetin artmasıyla birlikte, bu tür vakaların ortaya çıkması insanları tedirgin etti.
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15 Şub 2024 - 10:43 - Yaşam

Mahreç  Haber Merkezi

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Yorumlar

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Sariçi̇zmeli̇ Mehmet Ağa - MADEM HABERCİLİK YAPIYORSUNUZ BU ÇAYIN HANGİ MARKA OLDUĞUNU DA YAZIN

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 15 Şubat 11:05

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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