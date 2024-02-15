Mide bulandıran görüntüler! Poşet çayın içerisinden çıkana inanamayacaksınız

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan videoda, bir kişi poşet çayını açtığında içinden kurtların çıktığı görülüyor. Paylaşılan videonun hızla yayılmasıyla birlikte, tüketiciler arasında poşet çayların hijyen koşullarına uygun olup olmadığı konusunda endişeler arttı.
BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ
Poşet çayın içinden kurtların çıkması, tüketiciler arasında büyük bir tepkiyle karşılandı. Birçok kişi, güvenilir bir marka olduğunu düşündükleri ürünleri dahi güvenle tüketememe endişesi yaşadı. Özellikle gıda güvenliği konusundaki hassasiyetin artmasıyla birlikte, bu tür vakaların ortaya çıkması insanları tedirgin etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Sariçi̇zmeli̇ Mehmet Ağa - MADEM HABERCİLİK YAPIYORSUNUZ BU ÇAYIN HANGİ MARKA OLDUĞUNU DA YAZIN
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.