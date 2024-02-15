2014 model Bmw X3 marka araç icradan satılık

1.250.000,00 TL

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Taşıt

35BCZ641 Plakalı, 2014 Model, BMW MarkaX3 sDrive20i Tipli, A3850820 Motor No'lu, WBAWW1103F0F81967 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Benzin, Vites Tipi Otomatik, Rengi Kahverengi (metalik), aracın kapıları açık, anahtarı yok, dışarıda park halinde olduğu, aracın genel bütünlüğünü koruduğu,ana kaportasının iyi durumda olduğu, arka tamponun sağ tarafında yüzeysel çizikler mevcut, ön tamponunun sağ ön tarafında macun işlemi yapıldığı, koltuklarının yıpranmamış olduğu, motorunun araç üzerinde olduğu, aracın km'sinintespit edilemediği, tramer sorgulamasında aracın bir adet kazaya karıştığı ve KZ1:01/05/2015 Ağır Hasarlı kaydının mevcut olduğu tespit edilmiştir.