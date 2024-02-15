2014 model Bmw X3 marka araç icradan satılık

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/5706 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|1.250.000,00 TL
|1
|Taşıt
|35BCZ641 Plakalı, 2014 Model, BMW MarkaX3 sDrive20i Tipli, A3850820 Motor No'lu, WBAWW1103F0F81967 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Benzin, Vites Tipi Otomatik, Rengi Kahverengi (metalik), aracın kapıları açık, anahtarı yok, dışarıda park halinde olduğu, aracın genel bütünlüğünü koruduğu,ana kaportasının iyi durumda olduğu, arka tamponun sağ tarafında yüzeysel çizikler mevcut, ön tamponunun sağ ön tarafında macun işlemi yapıldığı, koltuklarının yıpranmamış olduğu, motorunun araç üzerinde olduğu, aracın km'sinintespit edilemediği, tramer sorgulamasında aracın bir adet kazaya karıştığı ve KZ1:01/05/2015 Ağır Hasarlı kaydının mevcut olduğu tespit edilmiştir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/03/ 2024 - 10:38
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/03/2024 - 10:38
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/04/2024 - 10:38
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Bitiş Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 10:38
09/02/2024 (İİK m.114/4)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.