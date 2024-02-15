Kocaeli Çayırova'da 4+1 116 m² dubleks daire icradan satılık

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/1372 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, bulunduğu yer, kıymeti ve önemli özellikleri:

Satışa konu taşınmaz, Kocaeli ili Çayırova İlçesi,Akse mahallesi 1320 ada 16 nolu parsel üzerinde Bodrum kat + Zemin Kat + 3 adet Normal Kat +Çatı katından oluşan 5 katlı betonarme yapı şeklinde yapılmış binanın olduğu, 3.Normal kat, 7 nolu Bağımsız Bölüm, Çatı arası piyesli mesken vasıflı yerdir. Taşınmazın bulunduğu katta 2 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Projesinde yapılan incelemede;7 nolu bağımsız bölüm 4+1 nitelikli meskenin girişinde salon, 4 adet oda, mutfak, antre, hol, 2 adet banyo, wc, 2 adet balkon ve teras alanı bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu bina 6-10 yaş aralığındadır. 7 nolu bağımsız bölüm meskenin net inşaat alanı 116,00 m² brüt inşaat alanı 208,00 m² ' dir. Yakın çevresinde konut türü yapılaşmalar vardır. Resmi dairelere, bankalara, okullara ve alışveriş merkezlerine yakın konumdadır. Çevresinde 3-4 katlı yoğun konut türü yapılar mevcuttur. D- 100 Karayoluna ve TEM Otoyoluna yakın konumdadır. Tüm Alt yapı ve Belediye hizmetlerinden faydalanmakta olup, ulaşım imkanları iyidir.

Yüzölçümü : 524,00 m2 (ana taşınmaz)

Arsa Payı : 86/524 arsa payı

İmar Durumu: İmarlı

Kıymeti : 3.044.776,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Kayıtlardaki gibi

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/04/ 2024 - 14:04

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/04/2024 - 14:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/05/2024 - 14:04

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/05/2024 - 14:04

12/02/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.