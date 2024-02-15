Kocaeli Çayırova'da 4+1 116 m² dubleks daire icradan satılık

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/1372 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, bulunduğu yer, kıymeti ve önemli özellikleri:
Satışa konu taşınmaz, Kocaeli ili Çayırova İlçesi,Akse mahallesi 1320 ada 16 nolu parsel üzerinde Bodrum kat + Zemin Kat + 3 adet Normal Kat +Çatı katından oluşan 5 katlı betonarme yapı şeklinde yapılmış binanın olduğu, 3.Normal kat, 7 nolu Bağımsız Bölüm, Çatı arası piyesli mesken vasıflı yerdir. Taşınmazın bulunduğu katta 2 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Projesinde yapılan incelemede;7 nolu bağımsız bölüm 4+1 nitelikli meskenin girişinde salon, 4 adet oda, mutfak, antre, hol, 2 adet banyo, wc, 2 adet balkon ve teras alanı bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu bina 6-10 yaş aralığındadır. 7 nolu bağımsız bölüm meskenin net inşaat alanı 116,00 m² brüt inşaat alanı 208,00 m² ' dir. Yakın çevresinde konut türü yapılaşmalar vardır. Resmi dairelere, bankalara, okullara ve alışveriş merkezlerine yakın konumdadır. Çevresinde 3-4 katlı yoğun konut türü yapılar mevcuttur. D- 100 Karayoluna ve TEM Otoyoluna yakın konumdadır. Tüm Alt yapı ve Belediye hizmetlerinden faydalanmakta olup, ulaşım imkanları iyidir.
Yüzölçümü : 524,00 m2 (ana taşınmaz)
Arsa Payı : 86/524 arsa payı
İmar Durumu: İmarlı
Kıymeti : 3.044.776,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Kayıtlardaki gibi
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/04/ 2024 - 14:04
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/04/2024 - 14:04
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 16/05/2024 - 14:04
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Bitiş Tarih ve Saati : 23/05/2024 - 14:04
12/02/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.