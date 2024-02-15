Kocaeli Çayırova'da 441 m² arsa icradan satılık

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/2033 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Çayırova İlçe, AKSE Mahalle/Köy, 528 Ada, 1 Parsel, 441,56 m2 olup üzerinde bina bulunmamakta köşe parsel olarak yer almaktadır.

Adresi : Kocaeli İli, Çayırova İlçesi, Akse Mah., 471 Sk.,Çayırova / KOCAELİ

Yüzölçümü : 441,56 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Yapı ruhsatı,iskan bilgisine rastlanmamıştır.K.B.B Meclisi 12.01.21 tarih,23 sayılı karar ile onaylanan 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planında, Konu lejantına sahip.

Kıymeti : 5.500.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/05/ 2024 - 10:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/05/2024 - 10:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/05/2024 - 10:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 31/05/2024 - 10:15

07/02/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.