Yusuf Erenkaya ve Hakan Ormancı, CHP’den meclis üyeliğine başvurdu

CHP İzmit’te belediye başkan adayı olarak mevcut başkan Fatma Kaplan Hürriyet atanmıştı. Hürriyet bir yandan seçim çalışmasına devam ederken, gözler meclis üyeliklerinde. İzmit’in yakından tanıdığı Yusuf Erenkaya ve Hakan Ormancı, gazetemizi ziyaret ederek İzmit Belediyesi meclis üyeliği için başvurularını yaptığını açıkladı.

MECLİS LİSTESİ ÖNEMLİ

Yusuf Erenkaya, “İzmitliyim, yıllardır birçok sivil toplum kuruluşunda yer aldım, CHP’nin bir neferi gibi çalıştım. Şu andan itibaren belediye meclis üyesi olarak İzmit’e hizmet etmek istiyorum. Fatma Kaplan Hürriyet başkanımızla birlikte partimizin bir neferi gibi çalışıp, partime katkı sunmak istiyorum. Niyetimiz üzüm yemek. Bir önceki seçimde meclis çoğunluğu AKP’de idi. İzmit’te bu seçimin kazanılmasında belediye meclis üyeleri listesi büyük önem kazanacaktır” dedi.

HİZMET ETMEK İSTİYORUM

Hakan Ormancı da yaptığı açıklamada, “ Yıldırımspor kulüp başkanlığını yapıyorum, ASKF’de yöneticilik yaptım. İzmit’te birçok çalışma içinde bulundum. Bundan sonra İzmit’e belediye meclis üyesi olarak hizmet etmek istiyorum” dedi.