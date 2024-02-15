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Yusuf Erenkaya ve Harun Ormancı, CHP’den meclis üyeliğine başvurdu

CHP’den İzmit Belediyesi meclis üyeliği için başvurularını yapan Yusuf Erenkaya ve Hakan Ormancı gazetemizi ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi

Mesut Akbulut
Mesut Akbulut Tüm Haberleri
Yusuf Erenkaya ve Harun Ormancı, CHP’den meclis üyeliğine başvurdu mask
Yusuf Erenkaya ve Harun Ormancı, CHP’den meclis üyeliğine başvurdu
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CHP İzmit’te belediye başkan adayı olarak mevcut başkan Fatma Kaplan Hürriyet atanmıştı. Hürriyet bir yandan seçim çalışmasına devam ederken, gözler meclis üyeliklerinde. İzmit’in yakından tanıdığı Yusuf Erenkaya ve Hakan Ormancı, gazetemizi ziyaret ederek İzmit Belediyesi meclis üyeliği için başvurularını yaptığını açıkladı.

MECLİS LİSTESİ ÖNEMLİ

Yusuf Erenkaya, “İzmitliyim, yıllardır birçok sivil toplum kuruluşunda yer aldım, CHP’nin bir neferi gibi çalıştım. Şu andan itibaren belediye meclis üyesi olarak İzmit’e hizmet etmek istiyorum. Fatma Kaplan Hürriyet başkanımızla birlikte partimizin bir neferi gibi çalışıp, partime katkı sunmak istiyorum. Niyetimiz üzüm yemek. Bir önceki seçimde meclis çoğunluğu AKP’de idi. İzmit’te bu seçimin kazanılmasında belediye meclis üyeleri listesi büyük önem kazanacaktır” dedi.

HİZMET ETMEK İSTİYORUM

Hakan Ormancı da yaptığı açıklamada, “ Yıldırımspor kulüp başkanlığını yapıyorum, ASKF’de yöneticilik yaptım. İzmit’te birçok çalışma içinde bulundum. Bundan sonra İzmit’e belediye meclis üyesi olarak hizmet etmek istiyorum” dedi.

Yusuf Erenkaya ve Harun Ormancı, CHP’den meclis üyeliğine başvurdu

Yusuf Erenkaya ve Harun Ormancı, CHP’den meclis üyeliğine başvurdu

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15 Şub 2024 - 11:00 - Siyaset

Mahreç  Mesut Akbulut

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