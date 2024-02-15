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Mesut Çetinkaya, güreşçilerin yanında  

Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, pehlivanlar diyarı Karamürsel’de güreşçilerin antrenmanlarını ziyaret etti.  

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Mesut Çetinkaya, güreşçilerin yanında   mask

ALLAH DERMAN VERSİN

Ziyaret sırasında güreşçilerle tek tek sohbet eden Çetinkaya, hocaları Kadir Birlik’i çalışmalarından dolayı tebrik etti. Çetinkaya yapmış olduğu açıklamada;  Karamürsel’imizde Ata sporumuzu başarıyla yaşatan güreşçi kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Çayırın aslanlarına başarılar diliyorum, Rabbim derman versin” dedi.
# cumhur ittifakı, Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya

15 Şub 2024 - 11:05 - Spor

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