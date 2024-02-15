Mesut Çetinkaya, güreşçilerin yanında  

ALLAH DERMAN VERSİN

Ziyaret sırasında güreşçilerle tek tek sohbet eden Çetinkaya, hocaları Kadir Birlik’i çalışmalarından dolayı tebrik etti. Çetinkaya yapmış olduğu açıklamada; Karamürsel’imizde Ata sporumuzu başarıyla yaşatan güreşçi kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Çayırın aslanlarına başarılar diliyorum, Rabbim derman versin” dedi.