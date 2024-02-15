Mesut Çetinkaya, güreşçilerin yanında  

ALLAH DERMAN VERSİN
Ziyaret sırasında güreşçilerle tek tek sohbet eden Çetinkaya, hocaları Kadir Birlik’i çalışmalarından dolayı tebrik etti. Çetinkaya yapmış olduğu açıklamada; Karamürsel’imizde Ata sporumuzu başarıyla yaşatan güreşçi kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Çayırın aslanlarına başarılar diliyorum, Rabbim derman versin” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.