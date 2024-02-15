Cumhur İttifakı Adayı Büyükgöz’den İşe Giden Vatandaşlara İkram

Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz; sabah erken saatlerde işe gitmek üzere duraklarda bulunan vatandaşlara ikramda bulundu. Seçim çalışmalarına hız kesmeden devam eden Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, toplumun her kesimden vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla sık sık bir araya geliyor. Ziyaretler kapsamında, işlerine gitmek üzere ilçenin ana arterlerinde servis ve ulaşım araçlarını bekleyen vatandaşlarla buluşan Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, Gebzeli hemşerilerine kahvaltılık ikramında bulundu.

HAYIRLI İŞLER VE KOLAYLIKLAR DİLEDİ

AK Parti Gebze İlçe Başkan Vekili Raif Öztürk ve teşkilat mensuplarının kendisine eşlik eden Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, işlerine gitmek üzere servis ve ulaşım aracı bekleyen vatandaşlara hayırlı işler ve kolaylıklar diledi. İkramların yanı sıra taleplerini dinlediği vatandaşlar da Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz’e teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.