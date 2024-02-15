Deva Partisi İlçe Başkanı Gündoğdu hayatını kaybetti

DEVA Partisi Derince İlçe Başkanı Önder Gündoğdu, tedavi gördüğü hastanede bu sabah yaşamını yitirdi. Gündoğdu'nun cenazesi ikindi namazına müteakip Derince Merkez Camii'nden kaldırılacak.İlçe Başkanı Önder Gündoğdu’nun vefatını, İl Başkanı Zeynep Aydın Sudan duyurdu. Sudan'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Biri ihanet ederek gider.. Diğeri son nefesine kadar mücadele eder…Ben senden çok şey öğrendim.Allah rahmet eylesin.Mekanın cennet olsun inşallah.İnna Lillâhi ve İnnâ İleyhi Raciûn. Derince ilçe Başkanımız Önder Gündoğdu hakkın rahmetine kavuşmuştur.Ailesinin ve camiamızın başı sağ olsun.”