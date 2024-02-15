Her yıl Şubat ayının ikinci haftasında 3 gün Hızır Orucu tutan Canları her yıl olduğu gibi bu yıl da yalnız bırakmayan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Gültepe Yunus Emre Cemevi’nde düzenlenen iftar programına katıldı. Düzenlenen programda İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesi Koordinatörü Ozan Aksu ve İzmit Belediyesi CHP Meclis Üyesi Devrim Bal ile canların iftar sofrasını paylaştı. Başkan Hürriyet, tutulan oruçların kabul olmasını diledi.
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Başkan Hürriyet, Canların iftar sofrasına konuk oldu
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Gültepe Yunus Emre Cemevi’nde Canların iftar sofrasına konuk oldu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.