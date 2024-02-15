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Başkan Hürriyet, Canların iftar sofrasına konuk oldu 

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Gültepe Yunus Emre Cemevi’nde Canların iftar sofrasına konuk oldu

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Başkan Hürriyet, Canların iftar sofrasına konuk oldu  mask
Başkan Hürriyet, Canların iftar sofrasına konuk oldu 
Başkan Hürriyet, Canların iftar sofrasına konuk oldu 
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Her yıl Şubat ayının ikinci haftasında 3 gün Hızır Orucu tutan Canları her yıl olduğu gibi bu yıl da yalnız bırakmayan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Gültepe Yunus Emre Cemevi’nde düzenlenen iftar programına katıldı. Düzenlenen programda İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesi Koordinatörü Ozan Aksu ve İzmit Belediyesi CHP Meclis Üyesi Devrim Bal ile canların iftar sofrasını paylaştı. Başkan Hürriyet, tutulan oruçların kabul olmasını diledi.
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15 Şub 2024 - 11:10 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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