Başkan Hürriyet, Canların iftar sofrasına konuk oldu 

Her yıl Şubat ayının ikinci haftasında 3 gün Hızır Orucu tutan Canları her yıl olduğu gibi bu yıl da yalnız bırakmayan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Gültepe Yunus Emre Cemevi’nde düzenlenen iftar programına katıldı. Düzenlenen programda İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesi Koordinatörü Ozan Aksu ve İzmit Belediyesi CHP Meclis Üyesi Devrim Bal ile canların iftar sofrasını paylaştı. Başkan Hürriyet, tutulan oruçların kabul olmasını diledi.