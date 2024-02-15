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Erkan Özerman Kocaeli'de toprağa verilecek

Best Model of Turkey’in kurucu Erkan Özerman Kocaeli’de son yolculuğuna uğurlanacak

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Erkan Özerman Kocaeli'de toprağa verilecek mask

Best Model of Turkey ve Best Model of The World Kurucu Başkanı Erkan Özerman(86), solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Özerman'ın cenazesi bugün İstanbul Zincirlikuyu Gasilhanesi'nden alınarak toprağa verilmek üzere ilimize getirilecek.

KARTEPE'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Erkan Özerman bugün Kartepe Uzuntarla Merkez Camii’nde ikindi namazını müteakih kılınacak cenaze namazının ardından Uzuntarla Mahallesi Merkez Mezarlığında aile kabristanlığında toprağa verilecek. Erkan Özerman’ın cenazesine birçok ünlü ismin de katılması bekleniyor.
# Best Model of Turkey, Erkan Özerman, Kartepe

15 Şub 2024 - 11:23 - Asayiş

Mahreç  Cihat Polat

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