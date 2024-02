Erkan Özerman Kocaeli'de toprağa verilecek

Best Model of Turkey ve Best Model of The World Kurucu Başkanı Erkan Özerman(86), solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Özerman'ın cenazesi bugün İstanbul Zincirlikuyu Gasilhanesi'nden alınarak toprağa verilmek üzere ilimize getirilecek.

KARTEPE'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Erkan Özerman bugün Kartepe Uzuntarla Merkez Camii’nde ikindi namazını müteakih kılınacak cenaze namazının ardından Uzuntarla Mahallesi Merkez Mezarlığında aile kabristanlığında toprağa verilecek. Erkan Özerman’ın cenazesine birçok ünlü ismin de katılması bekleniyor.