Erkan Özerman Kocaeli'de toprağa verilecek

Best Model of Turkey ve Best Model of The World Kurucu Başkanı Erkan Özerman(86), solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Özerman'ın cenazesi bugün İstanbul Zincirlikuyu Gasilhanesi'nden alınarak toprağa verilmek üzere ilimize getirilecek.
KARTEPE'DE TOPRAĞA VERİLECEK
Erkan Özerman bugün Kartepe Uzuntarla Merkez Camii’nde ikindi namazını müteakih kılınacak cenaze namazının ardından Uzuntarla Mahallesi Merkez Mezarlığında aile kabristanlığında toprağa verilecek. Erkan Özerman’ın cenazesine birçok ünlü ismin de katılması bekleniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.