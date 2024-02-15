Gencay Yıldıztekin'ten esnaf ziyareti

İYİ Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gencay Yıldıztekin, Kocaelili esnaf ve vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. İlçelerdeki tüm iş yerlerini tek tek ziyaret eden ve esnafla samimi sohbetler gerçekleştiren Yıldıztekin, projelerini anlatarak Kocaeli’nin geleceğine dair düşüncelerini paylaştı. Esnafların sorunlarını ve dertlerini yerinde dinleyen Yıldıztekin, tüm eksikleri tek tek not aldırdı. Kocaelili esnaflar da, Yıldıztekin’in samimiyeti ve içten yaklaşımı sebebiyle, halka dönük bir aday olduğu kanısında görüş bildirdiler.

“KÜÇÜK ESNAFIMIZIN YÜZÜ GÜLECEK”

Daha yaşanabilir ve daha huzurlu bir Kocaeli için yola çıktığını ifade eden Yıldıztekin, küçük esnafı ekonomik olarak daha iyi bir refah seviyesine getirmek adına önemli adımlar atacağının da mesajını verdi. Gördüğü sevgi ve destek için teşekkür eden Yıldıztekin, “Tüm Kocaelili hemşehrilerime şahsıma gösterdikleri teveccüh için teşekkür ediyorum. Esnafımızın yüzünü güldürmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi. Yıldıztekin ziyaretlerinde ayrıca şunları söyledi: “ Dilovası’na sahip çıkacağım. Bütün yük Dilovası’nın sırtında, rahmet başka yerde. Büyükşehrin kapılarını sonuna kadar açacağım. El ele vereceğiz Dilovası’nı kalkındıracağız. Herkes söyler ama biz yaparız.”