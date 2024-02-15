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BBP heyeti Başkan Aygün’ü ziyaret etti

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Büyük Birlik Partisi Derince İlçe Başkanı Samet Çetin ve yönetim kurulunu konuk etti

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BBP heyeti Başkan Aygün’ü ziyaret etti mask

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, son olarak Cumhur İttifakı ortaklarından Büyük Birlik Partisi heyetini konuk etti. Başkan Aygün’ün makamında gerçekleşen görüşmede Büyük Birlik Partisi Derince İlçe Başkanı Samet Çetin, Alperen Ocakları İlçe Başkanı İbrahim Ekici, Kadın Kolları Başkanı İlknur Çetin ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu. Çalışmalar ve projelere dair istişarelerin de gerçekleştiği görüşmede Başkan Aygün, konuklarına nezaketleri için teşekkür etti. BBP Derince İlçe Başkanı Samet Çetin de ilçeye kazandırdığı projeler ve ev sahipliği dolayısıyla Başkan Aygün’e teşekkür etti.
# cumhur ittifakı, büyük, Kadın, BBP

15 Şub 2024 - 11:34 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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