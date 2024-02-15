Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, son olarak Cumhur İttifakı ortaklarından Büyük Birlik Partisi heyetini konuk etti. Başkan Aygün’ün makamında gerçekleşen görüşmede Büyük Birlik Partisi Derince İlçe Başkanı Samet Çetin, Alperen Ocakları İlçe Başkanı İbrahim Ekici, Kadın Kolları Başkanı İlknur Çetin ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu. Çalışmalar ve projelere dair istişarelerin de gerçekleştiği görüşmede Başkan Aygün, konuklarına nezaketleri için teşekkür etti. BBP Derince İlçe Başkanı Samet Çetin de ilçeye kazandırdığı projeler ve ev sahipliği dolayısıyla Başkan Aygün’e teşekkür etti.
- Siyaset
BBP heyeti Başkan Aygün’ü ziyaret etti
Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Büyük Birlik Partisi Derince İlçe Başkanı Samet Çetin ve yönetim kurulunu konuk etti
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.