Barış Alıcı’da sorun yok  

TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTI
Kocaelispor geçtiğimiz hafta pazar günü Boluspor ile mücadele etmiş ve karşılaşma 1-1 sona ermişti. Temsilcimizde ilk 11 başlayan Barış Alıcı, rakip oyuncu ile çarpışarak yerde kalmış, her ne kadar birkaç dakika daha devam etse de oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Toplamda 37 dakika mücadele eden Barış, yerini Christian Kouakou’ya bırakmıştı. Barış bu hafta çarşamba günü yapılan antrenmana katıldı. Barış’ın omzunda herhangi bir sorun olmadığı ve tedbir amacı ile bir gün dinlendirildiği öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.