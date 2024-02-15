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Barış Alıcı’da sorun yok  

Kocaelispor’un yetenekli futbolcusu Barış Alıcı, Boluspor maçında sakatlanmış ve 37. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Alıcı’nın herhangi bir sorunu olmadığı öğrenildi

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Barış Alıcı’da sorun yok   mask

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Kocaelispor geçtiğimiz hafta pazar günü Boluspor ile mücadele etmiş ve karşılaşma 1-1 sona ermişti. Temsilcimizde ilk 11 başlayan Barış Alıcı, rakip oyuncu ile çarpışarak yerde kalmış, her ne kadar birkaç dakika daha devam etse de oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Toplamda 37 dakika mücadele eden Barış, yerini Christian Kouakou’ya bırakmıştı. Barış bu hafta çarşamba günü yapılan antrenmana katıldı. Barış’ın omzunda herhangi bir sorun olmadığı ve tedbir amacı ile bir gün dinlendirildiği öğrenildi.
# barış alıcı, Kocaelispor

15 Şub 2024 - 11:40 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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