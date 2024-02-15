e-Devlet Kapısı’nın kullanıcı sayısı 12 Şubat itibarıyla 65 milyon 13 bin 982 kişiye yükseldi. e-Devlet Kapısı’nda 1031 kurumun 7905 hizmeti sunulurken, kullanıcıların 31 milyonu kadınlardan, 33.9 milyonu ise erkeklerden oluştu. 1 Ocak-12 Şubat 2024 tarihlerinde toplam giriş sayısı 605 milyonu aşarken en çok kullanılan 3 hizmet ise; SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi, Çalışma Hayatım Bütünleşik Hizmeti, SGK - 4A Emekli Aylık Bilgisi olarak belirlendi.
15 Şub 2024 - 11:57- Teknoloji Güncelleme:
e-Devlet kullanıcısı 65 milyon kişiyi aştı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.