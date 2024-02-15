15 Şub 2024 - 11:57- Teknoloji G:

e-Devlet kullanıcısı 65 milyon kişiyi aştı

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e-Devlet kullanıcısı 65 milyon kişiyi aştı mask

e-Devlet Kapısı’nın kullanıcı sayısı 12 Şubat itibarıyla 65 milyon 13 bin 982 kişiye yükseldi. e-Devlet Kapısı’nda 1031 kurumun 7905 hizmeti sunulurken, kullanıcıların 31 milyonu kadınlardan, 33.9 milyonu ise erkeklerden oluştu. 1 Ocak-12 Şubat 2024 tarihlerinde toplam giriş sayısı 605 milyonu aşarken en çok kullanılan 3 hizmet ise; SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi, Çalışma Hayatım Bütünleşik Hizmeti, SGK - 4A Emekli Aylık Bilgisi olarak belirlendi.
# hizmet, 2024, emekli

15 Şub 2024 - 11:57 - Teknoloji

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