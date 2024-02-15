“Bir Atatürkçü olarak Zafer Partisi’ne katıldım”

Uzun yıllar Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde başkan danışmanlığı yaptıktan sonra emekliye ayrılan TEMA Vakfı İl Temsilcisi Nermin Tol, Zafer Partisi’nin Büyükşehir adayı oldu. Saha programlarına başlayan Tol, gazetemizi ziyaret etti. Beraberindeki Zafer Partisi İl Gençlik Kolları Başkanı Ufukhan Aslan ile parti gönüllüsü Emel Demiralp ile birlikte gazetemize konuk olan başkan adayı Nermin Tol, seçimlere iddialı bir şekilde hazırlandıklarını dile getirdi.

“MİLLETİN ÖNCELİKLERİNE GÖRE PROJELERİMİZİ HAZIRLAYACAĞIZ”

Tol açıklamasında, “Bu kentte kadın da var, Zafer Partisi de var demek için yola çıktık. Hazırladığımız projelerimiz var, gelen önerileri listeledik ve ona göre çalışacağız. Ancak yapacaklarımız bu listemizle sınırlı değil. İnşallah seçilirsek milletimizle birlikte daha çok işimiz olacak. Yapılacak projeleri milletimizin önceliklerine göre belirleyerek yapacağız.

28 YILLIK TEMA GÖNÜLLÜSÜ

Bugüne kadar benim siyasi bir kimliğim yoktu. Ekibimiz sahada çalışıyor. Büyükşehir ve 8 ilçemizde belediye başkan adayımız belli oldu. Kalan bölgeleri en kısa zamanda açıklayacağız. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde uzun süre başkan danışmanlığı yaptım. Onun öncesinde 22 yıllık öğretmenliğimin ardından 1995 yılında tanıştığım TEMA Vakfı İl Temsilciliğini 28 yıl boyunca yaptım.

“TEMA BİR TOPRAK DAVASIDIR”

TEMA oluşumumuzda bir dava vardı, toprağın kullanılabilmesi ve insanların gıda güvenliğinin sağlanması ile ilgiliydi bu dava. Bu kentte girmediğim köy ve mecra kalmadı. Neredeyse bütün okullara ağaç sevgisini, sıfır atık ve iklim değişikliği farkındalığını oluşturmaya çalıştık. Siyasetin üzerinde bir çalışmaydı bu. Bizim TEMA Vakfı ile başlatmış olduğumuz davamızın ne kadar doğru bir yolculuk olduğunu şubat ayında 20 dereceleri gördüğümüzde daha iyi anladık.

“ZAFER PARTİSİ BU ÜLKENİN NAMUSUNA SAHİP ÇIKIYOR”

Beni Zafer Partisi ile bir araya getiren bu partinin ülkemin sınırlarını ve bana göre namusunu koruması oldu. Atatürkçüyüm ve Cumhuriyet değerlerine bağlıyım. Benimle bu konularda uyuştuğu için Zafer Partisi’ne katıldım ve bu hareketin bir parçası oldum. Siyasi sürecim eskilere dayanmıyor. Bu partide para yok, yeni kuruldu. Ancak burada siyaset üretirken vicdanımız çok rahat. Ülkemize sahip çıkacağız” dedi.