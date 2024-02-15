Kocaeli’deki kalıp işçilerini sevindirecek haber!

Gebze’de faaliyet gösteren ve Birleşik Metal İş Sendikasının örgütlü olduğu OMCO Kalıp İşvereni ile bir süredir sözleşme görüşmelerine devam eden sendika, bugün itibarı ile anlaşmaya vardı ve kalıp işçisi yüzde 121 zam aldı.

2 YILLIK SÖZLEŞME

İlk 6 ay için yüzde 121, ikinci 6 ayda ise enflasyon artı yüzde 2, üçüncü 6 ay enflasyon artı yüzde 6, dördüncü 6 ayda ise enflasyon artı 6 olacak şekilde zam alan Birleşik Metal’den sözleşmeye ilişkin yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer verildi,

KADROLARIMIZI KUTLUYORUZ

"OMCO Kalıp’ta sendikanın yaptığı duyuruya göre sözleşmenin detayları şu şekilde: Ortalama ücretin 82 TL olduğu fabrikada, ilk 6 ay 70 TL altındaki ücretler 70 TL iblağ, tüm ücretlere İlk 6 ay yüzde 102 zam, her kıdem yılına 2 TL zam alınmıştır. Bu sayede ortalama ücretlere İlk 6 ay yüzde 121 oranında zam alınmıştır. İkinci 6 ay enflasyon yüzde 2, üçüncü 6 ay enflasyon artı 6, dördüncü 6 ay enflasyon artı 6, sosyal haklar bayram, izin, yakacak vs... yüzde 160 ile yüzde 200 arası zam almış olup 2. yılında enflasyon artı 6 refah payı alınmıştır. Erzak ve ayakkabı yardımı adı altında her ay 1300 TL net sosyal yardım anlaşılmıştır. Geçen dönem hayata geçirdiğimiz sağlık sigortası eş ve çocukları kapsayacak şekilde devam edecek olup sözleşmemiz 2 yıllık imzalanmıştır. Taşınma izni ve birçok yeni kazanımı elde ettiğimiz bu tarihi sözleşmede emeği geçen tüm kadrolarımızı kutluyoruz.”