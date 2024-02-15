Çanakkale'deki esrarengiz otelde ne oluyor? Sahte hoca Mustafa Çubuk kimdir?

Esra Erol'da programına başvuran aileler yakınları için endişe ediyor. Dün, Esra Erol programıyla gündeme gelen Mustafa Çubuk isimli şahıs birçok kişi tarafından araştırılıyor. Aileler bir süredir yakınlarına ulaşamadıklarını belirttiler. Çanakkale'deki esrarengiz otelde ne oluyor? Sahte Şeyh kimdir? Mustafa Çubuk kim, kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

ÇANAKKALE'DEKİ ESRARENGİZ OTELDE NE OLUYOR?

300'e yakın kişinin olduğu bilinen bu tarikatın kiraladıkları bir termalde kaldıkları iddialar arasında. Kadın ve erkeklerin ayrı yaşadığını dile getiren bir tanık, herkesin Mustafa Çubuk isimle sahte hocaya bağlı kaldığını anlattı. Ailelerin ifade ise şu şekilde:

''24 yaşındaki kardeşim sözde hocanın peşine takıldı.''

''Oğlum Doğan sözde hoca için bizi sildi.''

''Oğlum yattığım yatağı bile Mustafa Çubuk'a götürdü.''

''Doğan, sahte hoca gibi sihir yapmaya çalışırdı.''

''Kendini dövdürüyordu.''

SAHTE ŞEYH KİMDİR?

Mevlüde Olgun'u aramaya gelen annesi ve kardeşi şaşırtıcı itiraflarda bulundu. Kızlarının sahte şeyhin yanında olduğunu belirten anne, Esra Erol aracılığıyla kızına seslendi. Dünkü programda ise diğer mağdurlarda programa şikayette bulunmaya geldiler. Programda buluşan mağdur aileler, sahte hocanın yaptıklarını anlattılar.