Saba Tümer Aşk Adası'nda ortaya çıktı

Televizyon ekranlarının en popüler isimlerinden biri olan Saba Tümer ve meşhur kahkahası yeniden ekranlara döndü.
Bir süredir ekranlarda görülmeyen Saba Tümer'in 'Aşk Adası' ile ekranlara geri döndüğü ortaya çıktı.
AŞK ADASI PROGRAMINI SUNACAK
Tümer'in, yakında yayınlanacak olan "Aşk Adası" programının sunuculuğunu üstleneceği açıklandı.
Gain'de yayınlanacağı açıklanan ve bir grup insanın bir villa içerisinde romantizm arayışına gireceği Aşk Adası programının ilk fragmanı da yayınlandı.
NETFLİX'TEKİ BİR PROGRAMA BENZETİLDİ
Yayınlanacak olan Aşk Adası programı Netflix'te yayınlanan Too Hot to Handle isimli yarışma programına benzetildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.