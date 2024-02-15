15 Şub 2024 - 12:33- Yaşam G:

Saba Tümer Aşk Adası'nda ortaya çıktı

Ünlü sunucu Saba Tümer yeni programı olan Aşk Adası programında ortaya çıktı. Programın ilk fragmanı yayınlandı.

Saba Tümer Aşk Adası'nda ortaya çıktı mask
Saba Tümer Aşk Adası'nda ortaya çıktı
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Televizyon ekranlarının en popüler isimlerinden biri olan Saba Tümer ve meşhur kahkahası yeniden ekranlara döndü.

Bir süredir ekranlarda görülmeyen Saba Tümer'in 'Aşk Adası' ile ekranlara geri döndüğü ortaya çıktı.

AŞK ADASI PROGRAMINI SUNACAK

Tümer'in, yakında yayınlanacak olan "Aşk Adası" programının sunuculuğunu üstleneceği açıklandı.

Gain'de yayınlanacağı açıklanan ve bir grup insanın bir villa içerisinde romantizm arayışına gireceği Aşk Adası programının ilk fragmanı da yayınlandı.

NETFLİX'TEKİ BİR PROGRAMA BENZETİLDİ


Yayınlanacak olan Aşk Adası programı Netflix'te yayınlanan Too Hot to Handle isimli yarışma programına benzetildi.
# saba tümer

15 Şub 2024 - 12:33 - Yaşam

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