Saba Tümer Aşk Adası'nda ortaya çıktı

Televizyon ekranlarının en popüler isimlerinden biri olan Saba Tümer ve meşhur kahkahası yeniden ekranlara döndü.

Bir süredir ekranlarda görülmeyen Saba Tümer'in 'Aşk Adası' ile ekranlara geri döndüğü ortaya çıktı.

AŞK ADASI PROGRAMINI SUNACAK

Tümer'in, yakında yayınlanacak olan "Aşk Adası" programının sunuculuğunu üstleneceği açıklandı.

Gain'de yayınlanacağı açıklanan ve bir grup insanın bir villa içerisinde romantizm arayışına gireceği Aşk Adası programının ilk fragmanı da yayınlandı.

NETFLİX'TEKİ BİR PROGRAMA BENZETİLDİ



Yayınlanacak olan Aşk Adası programı Netflix'te yayınlanan Too Hot to Handle isimli yarışma programına benzetildi.