CHP'lilere ve Tarkan'a küfür eden Serdar Ortaç'tan açıklama

Serdar Ortaç alkolün etkisiyle TikTok hesabından açtığı canlı yayında kontrolünü kaybedip CHP'lilere ve sanatçı Tarkan'a küfür etti.
Takipçilerine kızan Serdar Ortaç önce "Hepiniz CHP'lisiniz i.neler" dedi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övdü sonra da bir takipçisnin "Tarkancılar ve Serdarcılar var" demesine sinirlenerek "Yaa s.keyim Tarkan'ı" diye konuştu.
Ortaç'ın küfürler ettiğini duyan evdeki kadın yardımcısı ise hemen araya girdi. Şarkıcının elinden telefonu alan kadın yayını sonlandırdı.
"HİÇBİR ŞEY HATIRLAMIYORUM"
Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından Serdar Ortaç konuyla ilgili "Hiçbir şey hatırlamıyorum. Şimdi uyandım. O kadar ilacın üstüne çok içmişim. Herkes 'ne yaptın sen' diyor. Seyrederek canımı sıkmak istemiyorum. Özür dilerim Tarkan'dan, affeder herhalde" ifadelerini kullandı.
Kaynak: SÖZCÜ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.