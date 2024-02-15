Başkan Sezer’den esnafa Türk bayrağı

Gölcük Belediye Başkanı ve AKP Belediye Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer, Gölcüklü esnaflara hediyelerin en güzelini takdim etti. Yerel seçim çalışmalarını ilçe genelinde sürdüren Başkan Sezer, Dumlupınar Mahallesi esnaflarını tek tek ziyaret etti. Esnafların taleplerini dikkatle dinleyen Başkan Sezer, Gölcük’e yapılan büyük yatırımların ve hizmetlerin devamı için destek istedi. Başkan Sezer, güler yüzle karşılayan esnaflara Türk Bayrağı hediye etti.

BAYRAK BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Hediyelerin en güzeli olan Türk bayrağını öperek teslim alan Gölcüklü esnaflar, ziyaretlerinden dolayı Başkan Sezer’e teşekkür ettiler. Ziyaretlerde konuşan Gölcük Belediye Başkanı ve AKP Belediye Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer, “Bayrak bizim bağımsızlığımızın, birliğimizin, milletimizin, devletimizin sembolü, bizim için çok önemli. Bayrak hediye ettiğimiz esnaflarımızın hediyelerini öperek teslim alma hassasiyeti bizi mutlu etti, gururlandırdı” dedi.