SAĞLIKLI FALAFEL

A.Okan Çağlar/Nurçin Çağlar

Malzemeler:

2 su bardağı haşlanmış nohut, 1 kase maydanoz, 1 küçük boy kuru soğan, 2 diş sarımsak, 2 yumurta, 2 tepeleme yemek kaşığı nohut unu, 2 tepeleme çay kaşığı tuz, 1 tepeleme çay kaşığı karabiber, 1 tepeleme çay kaşığı kimyon. Üzeri için 2 yemek kaşığı tahin.

Yapılışı:

Nohut, maydanoz, soğan, sarımsak ve yumurtalar blenderde iyice öğütülür. Bir kaseye alınır, un, tuz ve baharat eklenerek iyice karıştırılır. İyice ısınmış döküm tava zeytinyağıyla yağlanır. Karışımdan kaşıkla tavaya alınarak spatula ile şekillendirilir, ince, oval veya yuvarlak köfteler haline getirilir. Kısık ateşte arkalı önlü pişirilir.

Ortadoğu mutfağından bir yemek olan falafel top şeklinde şekillendirilip derin yağda kızartılır. Biz kızartma yemediğimiz için ince köfteler haline getirip az zeytinyağı ile yağlanmış tavada, kısık ateşte arkalı önlü pişiriyoruz.

Servis ederken üzerine biraz tahin gezdiriyoruz.