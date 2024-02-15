İYİ Parti İzmit adayı Şirin, Sefa Sirmen’i örnek verdi

İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Ayşegül Babacan, İzmit Belediye Başkan adayı Kamil Şirin ve beraberindeki heyet gazetemizi ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi. Seçimlerde iddialı olduklarını belirten İYİ Parti İzmit adayı Kamil Şirin özetle şunları söyledi; “ Türkiye hızla bir çukura girdi, iyice yuvarlanıyoruz. Her alanda olduğu gibi demokratik değerlerimiz de yok edildi. 14 Mayıs 2023’te yapılan seçim, bir dönüm noktasıydı. Bütün hatayı Kemal Bey yıkmamak lazım. İstenilen strateji geliştirilemedi. 14 Mayıs 2023’teki seçimde bu iktidara fatura kesilmeliydi.

SİYASETTE YENİ BİR SOLUK

Siyaset tıkanma noktasına geldi, merkez sağın yeniden inşa edilmesi gerekiyor. Biz bunu başarmak istiyoruz. Zor bir sürece girildi, siyasetin önünü açma adına bu seçimlere mecburen tek başımıza girme zorunluluğumuz oldu. Siyasete yeni bir soluk getirmek için, tek başımıza girme kararı alındı. Merkez sağı toparlamalıyız. Seçime tek başımıza girerek ilk adımı attık.

FARKLI ALTERNATİFLER

Attığımız adım sonrasında Yeniden Refah Partisi dahil diğer partiler de seçime tek başına girme kararı aldı. Bizim seçime tek başımıza girmemiz, Cumhur İttifakı seçmenini de etkileyecektir. AK Parti ve MHP tabanı, seçimlere tek başına giren partileri dikkate alıp, farklı alternatifleri değerlendirecektir.

ŞİRİN, SİRMEN’İ ÖRNEK VERDİ

Partimizin mevcut bir doğrusu var, cesurca hareket edeceğiz. İyi belediyecilik yapacağız, partizanlık yapmayacağız. Dönemin belediye başkanı Sefa Sirmen, partizanlık yapmadı, her kesime açık bir belediyecilik anlayışıyla hareket etti. Biz de bu anlayışta olacağız. Merkez sağ parti olma düşüncesiyle hareket edeceğiz. Yandaş müteahhitler yaratmayacağız, kendi bürokratlarımızı oluşturmayacağız” dedi.