Amerika’nın dev bankası TÜPRAŞ’tan yüklü alım yaptı!

Borsada BİST100 endeksi Salı günkü geri çekilmenin ardından %0,87 yükseliş gerçekleştirdi. TÜPRAŞ – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) hisseleri BİST100 endeksinden pozitif ayrışarak günü %2,49 yükselişle kapattı. Bank of America’nın geride kalan günde en çok net alım yaptığı hisse olan Tüpraş’ta 164,60 seviyesinden kapanış gerçekleşti. Bank of America müşterilerinin alım satımına aracılık ettiği hisselerden Tüpraş’ta geride bıraktığımız günde toplam 10.042.054 lot işlem gerçekleşti. İşlemlerin 7.028.245 lotu alım yönünde, 3.013.809 lotu ise satış yönünde oldu. Bank of America müşterileri günü TÜPRAŞ – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) hissesinde 4.014.436 lot net alış ile geride bıraktı. Günlük alışların net TL karşılığı 656.703.595 TL oldu.