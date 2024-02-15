Borsada BİST100 endeksi Salı günkü geri çekilmenin ardından %0,87 yükseliş gerçekleştirdi. TÜPRAŞ – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) hisseleri BİST100 endeksinden pozitif ayrışarak günü %2,49 yükselişle kapattı. Bank of America’nın geride kalan günde en çok net alım yaptığı hisse olan Tüpraş’ta 164,60 seviyesinden kapanış gerçekleşti. Bank of America müşterilerinin alım satımına aracılık ettiği hisselerden Tüpraş’ta geride bıraktığımız günde toplam 10.042.054 lot işlem gerçekleşti. İşlemlerin 7.028.245 lotu alım yönünde, 3.013.809 lotu ise satış yönünde oldu. Bank of America müşterileri günü TÜPRAŞ – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) hissesinde 4.014.436 lot net alış ile geride bıraktı. Günlük alışların net TL karşılığı 656.703.595 TL oldu.
15 Şub 2024 - 13:25- Gündem Güncelleme:
Amerika’nın dev bankası TÜPRAŞ’tan yüklü alım yaptı!
Ünlü Amerikan Bankası Bank Of Amerika Türkiye’nin en zengin şirketlerinden biri olan TÜPRAŞ’ın Borsa İstanbul’daki (BİST) hisselerinden yüklü alım yaptı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.