“Bünyamin Çiftçi, devlet malına ihanet etmiştir”

Yerel seçimlere 44 gün kalırken seçim yaklaştıkça siyaset hareketleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi Çayırova Belediye Meclis Üyesi Halis Koç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhur İttifakının Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi’yeli hedef aldı. Koç, Başkan Çiftçi’nin görevde olduğu sürede devlet malına ihanet ettiğini ifade etti.

“TİNERCİ MESKENİ YAPTI”

Kent Park projesinin fotoğraflarını paylaşan Koç, yaptığı paylaşımda, “Sevgili Çayırovalılar; Devlet malına ihanet edeni 31 Mart’ta sandığa gömecek misiniz ? Hz. Peygamber “Devlet malından bir hırka bile aşıran savaşta ölse bile şehit olmaz” buyurmuştur. Belediye başkanı Bünyamin Çiftçi ise tam aksine seçildiği gün, son 2 resimde görüldüğü şekliyle teslim aldığı KENT-PARK’ı bir yıl içerisinde güvenliğini kaldırıp, aydınlatmalarını söndürüp güzelim yatırımı adeta harabeye çevirip, yakılıp yıkılan ve tinercilerin meskeni haline getirip, milyonlarca zarar meydana getirerek devlet malına ihanet etmiştir. Görgü tanığı olarak benden söylemesi” dedi.

HALİS KOÇ