CHP'li Kanko: Yoklama kaçağı ve bakaya durumundaki gençlerimiz için adil bir çözüm bulunmalı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Gülerden gelen yazılı cevap üzerine bedelli askerlik ve asker kaçağı durumunda olan gençlerle ilgili önemli değerlendirmelerde bulunan Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Mühip Kanko, yoklama kaçağı ve bakaya durumundaki gençlerin yaşadığı sorunlara dikkat çekerek, mevcut hükümet politikalarının bu konuda yetersiz kaldığının altını çizdi.

Bedelli affı adı altında perişan edilen gençlerin sorunlarını gündeme taşıyan Kanko, 2023 yılının kasım ayının güncel verilerine göre, 528.149 yoklama kaçağı ve 53.888 bakaya bulunmasına rağmen, 2022 kanun değişikliği ile sadece 28.786 yükümlünün bedelli askerlikten faydalanabilmiş olmasının, kanun değişikliğinin beklenen etkiyi gösteremediğinin açık bir işareti olduğunu belirtti. Yani yoklama kaçağı durumuna düşen her 11 gençten sadece 1 tanesi bedelliden faydalana bilecek ekonomik güce sahip. Bu düşük sayı, ekonomik zorlukların bedelli askerlik hizmetinden faydalanmayı engellediğinin açık bir göstergesidir. Bu durum, AK Parti hükümetinin gençlerin askerlikle ilgili sorunlarına yönelik adil ve erişilebilir çözümler üretmede ne kadar başarısız olduğunu gösteriyor” dedi.

Kanko, bedelli askerlik ücretlerinin 2024 yılı için öngörülen artış oranlarının, ekonomik kriz koşulları altında gençler için sürdürülebilir olmadığını belirtti. Memur maaş zammı oranlarına endeksli bedelli askerlik ücretlerinin, yılda iki defa yapılan artışla gençlerin bu hizmetten yararlanmasını daha da zorlaştıracağını vurguladı.

“Yüzde 50 artışla 182 bin liraya ulaşan bedelli askerlik ücreti, gençlerimiz için büyük bir ekonomik engel oluşturmaktadır. Bu durum, gençlerimizin askerlik hizmetine erişimini ciddi şekilde kısıtlamakta ve onları zor bir kararın içine itmektedir,” diye ekledi.

CHP Milletvekili Muhip Kanko, gençlerin askerlik hizmetine adil ve erişilebilir bir şekilde erişebilmesi için hükümetten somut adımlar atmasını talep etti.

“Yoklama kaçağı ve bakaya durumundaki gençlerimiz için adil bir çözüm bulunmalı, ekonomik zorluklar göz önünde bulundurularak, bedelli askerlik ücretleri makul seviyelere çekilmelidir. Gençlerimizin geleceğini düşünerek, onlara destek olacak politikalar geliştirmeliyiz,” ifadelerini kullandı.