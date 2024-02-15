Özcan Okutulmuş YRP'ye katıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Doğan Aydal Kocaeli’nin saygın iş adamlarından Özcan Okutulmuş’ a rozet taktı. Okutulmuş, bugünden itibaren “Erbakan hocamızın izinden gideceğiz kişisel itibarlarımız artık önemli değil, milletimizin itibarı için mücadele edeceğiz” dedi.