SEVDANIN LİGİ OLMAZ, CUMARTESİ HERKES ALİKAHYA’YA !

Kocaelispor Cumartesi Şanlıurfaspor ile sahasında mücadele edecek. Sosyal medya üzerinden taraftarlarımız kampanya başlatarak tüm Kocaelisporluları maça davet etti. Maçın kapalı gişe oynanmasını isteyen taraftarlarımız herkesi maça bekliyor

ŞAMPİYONLUĞA OYNUYORSAK STADIMIZI DOLDURALIM

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Kocaelispor Cumartesi evinde Şanlıurfaspor’u konuk edecek. Süper Lig yolunda mücadele eden temsilcimizde, taraftarlarımız stadyumun dolması için kampanya başlattı. Lig süresi boyunca ortalama 10-12 bin seyirci ortalaması yakalayan temsilcimizde sayı yukarı taşınmak isteniyor. Kocaelispor’a gönül vermiş taraftarlarımız bu kritik süreçte takımlarını yalnız bırakmamak adına elini taşın altına koyuyor. Hafta boyunca sosyal medyada etkili olan birçok taraftar, tüm kenti maça davet etti. Bundan sonraki maçların kapalı gişe oynanması için yüzlerce X mesajı (tweet) atıldı.

HERKES DAVET EDİLDİ

Kocaelispor taraftarları sosyal medyada çok güçlü olmaya başladı. Taraftarlarımız, Kocaelispor’u internetteki tüm platformlarda temsil etmeye ve haklarını korumaya devam ediyor. Gerek maça davet, gerekse Kocaelispor’un hakkı yenmeye çalıştığında adeta dijital bir ordu gibi görev yapıyorlar. Sosyal medyada güçlü olan taraftarlarımız tribünler doldurmak içinde ellerinden geleni yapıyorlar. Videolar, fotoğraflar hazırlayan Yeşil- Siyahlılar, Kocaelispor’a gönül vermiş ancak stadyuma gelmeyen veya gelemeyen herkesi maça davet ediyor.