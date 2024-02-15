HEYECANIMIZ YÜKSELDİ

Şampiyonluk hedefi konulması, ligde ikinciliğe kadar yükselmemiz haliyle heyecan ve umut yarattı. Küçümsediğimiz Göztepe ile amansız bir rekabet içinde, Play - Off’a kalmadan, direkt olarak Süper Lig’e çıkma mücadelesi veriyoruz. Bu mücadele sırasında puan kayıpları elbet olacaktır, ancak bizim gibi yıllarca Süper Lig’e hasret kalmış bir camia için bu kayıpların telafisi yok. Biz, ait olduğumuz yerde yeniden sahne almak istiyoruz. Ligin ikinci devresine iyi başlamak istedik, ama hakem hataları yüzünden mağlubiyetle başladık. Daha sonrasında lider Eyüpspor’u sahamızda üstün bir oyunla mağlup ettik. Eyüp karşısındaki üstün oyun, ben dahil herkese umut verdi. “Tamam dedik” bu takım bu sene Süper Lig’e çıkar.

HERKES ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYACAK

Ama daha sonra 2-0 kazanılmasına rağmen Altay karşısındaki silik oyun, Adanaspor maçındaki ruhsuz galibiyet… Tanke’nin gidişi ve Boluspor ile berabere kalmak, o kafamızdaki düşünceyi silip götürdü. Göztepe geçen hafta kazandı ve bizim bir basamak üzerimize çıktı… Korkuyoruz kardeşim ne yapalım? Yıllarca beklemişiz, “ Ya olmazsa!” diyoruz içten içe. Koskoca bir şehir umutlandı, var mı daha ötesi? Kocaelispor bundan sonra ne yapmalı?”. Kocaelispor bundan sonra yeniden kenetlenecek. Teknik heyet-takım-taraftar bir olacak, gerekirse o golü, golleri taraftar atacak. Oyuncular bu ruhsuzluktan kurtulacak ve şampiyonluğa inanacak! Teknik heyet de hatalarını görüp, ona göre reaksiyon alacak. Yönetim üzerine düşen her vazifeyi eksiksiz bir şekilde yerine getirecek. Bu işin şakası yok. Bizler artık Süper Lig’i istiyoruz. Balık oltanın ucunda, kaçırmayalım! Böyle fırsatlar her zaman gelmez…