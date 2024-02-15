U19’umuz liderlik fırsatını kaçırdı

CANINIZ SAĞ OLSUN!

Kocaelispor U19 takımı, Bölgesel Gelişim Ligi’nde liderlik mücadelesi veriyor. Gençlerimiz hafta sonunda Tuzlaspor U19 takımının karşısına çıktı. İlk devreyi 2-1 geride kapatan gençlerimiz karşılaşmadan 2-2 berabere ayrıldı. Kazanması halinde lider olacak olan temsilcimiz fırsat tepti. Maçı kazanan Tuzlaspor U19, 31 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Kocaelispor ise liderin 2 puan gerisinde, averaj farkı ile 4. sırada yer alıyor.