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U19’umuz liderlik fırsatını kaçırdı

Bölgesel Gelişim Ligi (BGL)’nde mücadele eden Kocaelispor U19 takımı, deplasmanda oynadığı Tuzlaspor U19 maçından 2-2 berabere ayrıldı. Gençlerimiz bu maçı kazansaydı, ligde lider olacaklardı

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U19’umuz liderlik fırsatını kaçırdı mask

CANINIZ SAĞ OLSUN!

Kocaelispor U19 takımı, Bölgesel Gelişim Ligi’nde liderlik mücadelesi veriyor. Gençlerimiz hafta sonunda Tuzlaspor U19 takımının karşısına çıktı. İlk devreyi 2-1 geride kapatan gençlerimiz karşılaşmadan 2-2 berabere ayrıldı. Kazanması halinde lider olacak olan temsilcimiz fırsat tepti. Maçı kazanan Tuzlaspor U19, 31 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Kocaelispor ise liderin 2 puan gerisinde, averaj farkı ile 4. sırada yer alıyor.
# Kocaelispor

15 Şub 2024 - 14:14 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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