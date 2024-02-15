U19’umuz liderlik fırsatını kaçırdı

CANINIZ SAĞ OLSUN!
Kocaelispor U19 takımı, Bölgesel Gelişim Ligi’nde liderlik mücadelesi veriyor. Gençlerimiz hafta sonunda Tuzlaspor U19 takımının karşısına çıktı. İlk devreyi 2-1 geride kapatan gençlerimiz karşılaşmadan 2-2 berabere ayrıldı. Kazanması halinde lider olacak olan temsilcimiz fırsat tepti. Maçı kazanan Tuzlaspor U19, 31 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Kocaelispor ise liderin 2 puan gerisinde, averaj farkı ile 4. sırada yer alıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.