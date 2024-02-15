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Darıca’da yeniler uyum sağlıyor

TFF 3. Lig’de mücadele eden ve ligde orta sıralara tırmanmak isteyen Darıca Gençlerbirliği, kadrosuna takviye yaptı. Darıca, son gün referansıyla 2 oyuncuya birden imza attırdı

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Darıca’da yeniler uyum sağlıyor mask

KADROSUNU GÜÇLENDİRDİ

Bu sezın sıkıntılı bir süreçten geçen Darıca Gençlerbirliği, ligi orta sıralarda bitirmek için mücadele ediyor. Bu hedef doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek isteyen temsilcimiz 2 oyuncu ile anlaştı. Darıca Gençlerbirliği, Trabzonspor altyapısından çıkan, son olarak Sebat Gençlikspor’da forma giyen sağ kanat oyuncusu Savaş Çakır ile Sultanbeyli Belediyespor’dan alınan orta saha oyuncusu Emre Özer’i kadrosuna kattı.
# Darıca

15 Şub 2024 - 14:14 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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