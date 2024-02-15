Darıca’da yeniler uyum sağlıyor

KADROSUNU GÜÇLENDİRDİ

Bu sezın sıkıntılı bir süreçten geçen Darıca Gençlerbirliği, ligi orta sıralarda bitirmek için mücadele ediyor. Bu hedef doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek isteyen temsilcimiz 2 oyuncu ile anlaştı. Darıca Gençlerbirliği, Trabzonspor altyapısından çıkan, son olarak Sebat Gençlikspor’da forma giyen sağ kanat oyuncusu Savaş Çakır ile Sultanbeyli Belediyespor’dan alınan orta saha oyuncusu Emre Özer’i kadrosuna kattı.