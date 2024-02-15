Darıca’da yeniler uyum sağlıyor

KADROSUNU GÜÇLENDİRDİ
Bu sezın sıkıntılı bir süreçten geçen Darıca Gençlerbirliği, ligi orta sıralarda bitirmek için mücadele ediyor. Bu hedef doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek isteyen temsilcimiz 2 oyuncu ile anlaştı. Darıca Gençlerbirliği, Trabzonspor altyapısından çıkan, son olarak Sebat Gençlikspor’da forma giyen sağ kanat oyuncusu Savaş Çakır ile Sultanbeyli Belediyespor’dan alınan orta saha oyuncusu Emre Özer’i kadrosuna kattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.