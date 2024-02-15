15 Şub 2024 - 14:17- Gündem G:

Kocaeli’de su seviyesindeki artış yüzleri güldürüyor

Son zamanlarda etkili olan yağışların ardından Kocaeli’nin önemli içme suyu kaynağı olan Yuvacık Barajı ve Namazgah Barajındaki su seviyesinin artışı yüzleri güldürüyor.

Aygün Baş
Aygün Baş Tüm Haberleri
Kocaeli’de su seviyesindeki artış yüzleri güldürüyor mask
Kocaeli’de su seviyesindeki artış yüzleri güldürüyor
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli'nin en önemli içme suyu kaynağı olan Yuvacık Barajı’nda su seviyesi, son günlerdeki yağışlarla birlikte su seviyesi artmaya devam ediyor. Son yapılan ölçümlere göre barajdaki su miktarı yüzde 96’a yükseldi. 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı’nda 49 milyon 310 bin metreküp su bulunuyor. Kocaeli’nin bir diğer içme suyu kaynağı olan Namazgah Barajında ise su miktarı ise yüzde 46 seviyesinde. Barajdaki su miktarı ise 10 milyon 460 bin metreküp olarak ölçüldü.

Kocaeli’de su seviyesindeki artış yüzleri güldürüyor

15 Şub 2024 - 14:17 - Gündem

Mahreç  Aygün Baş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 4.068.324 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL