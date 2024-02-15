Kocaeli'nin en önemli içme suyu kaynağı olan Yuvacık Barajı’nda su seviyesi, son günlerdeki yağışlarla birlikte su seviyesi artmaya devam ediyor. Son yapılan ölçümlere göre barajdaki su miktarı yüzde 96’a yükseldi. 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı’nda 49 milyon 310 bin metreküp su bulunuyor. Kocaeli’nin bir diğer içme suyu kaynağı olan Namazgah Barajında ise su miktarı ise yüzde 46 seviyesinde. Barajdaki su miktarı ise 10 milyon 460 bin metreküp olarak ölçüldü.
15 Şub 2024 - 14:17- Gündem Güncelleme:
Kocaeli’de su seviyesindeki artış yüzleri güldürüyor
Son zamanlarda etkili olan yağışların ardından Kocaeli’nin önemli içme suyu kaynağı olan Yuvacık Barajı ve Namazgah Barajındaki su seviyesinin artışı yüzleri güldürüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.