Kocaeli’de su seviyesindeki artış yüzleri güldürüyor

Kocaeli'nin en önemli içme suyu kaynağı olan Yuvacık Barajı’nda su seviyesi, son günlerdeki yağışlarla birlikte su seviyesi artmaya devam ediyor. Son yapılan ölçümlere göre barajdaki su miktarı yüzde 96’a yükseldi. 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı’nda 49 milyon 310 bin metreküp su bulunuyor. Kocaeli’nin bir diğer içme suyu kaynağı olan Namazgah Barajında ise su miktarı ise yüzde 46 seviyesinde. Barajdaki su miktarı ise 10 milyon 460 bin metreküp olarak ölçüldü.