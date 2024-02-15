KOTO, Berlin'de Kocaeli rüzgarı estirdi

2-3 Şubat 2024 tarihlerinde ALZ Fuar tarafından UNICO Sigorta Ana Sponsorluğunda, TOBB, DEİK ve Hizmet İhracatçıları Birliği’nin destekleriyle düzenlenen Fuarın açılışı; T.C. Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı, Ticaret Bakanlığı UHT Genel Müdür Yardımcısı Alperen Kaçar, DEİK Sağlık İş Konseyi Başkanı Dr. Mehmet Altuğ, TOBB Uluslararası Sağlık Turizmi Sektör Meclisi Başkanı Dr. Özgür Öztan, DRV Alman Seyahat Birliği Başkan Yardımcısı Volker Adams, T.C. Berlin Ticaret Müşaviri Mehmet Sefa Saral, KOTO Başkanı Necmi Bulut, Meclis Başkanı Hüseyin Gezer, Kocaeli İl Kültür Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, ALZ Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Alagöz, Global Sağlık Platformu Başkanı Prof. Dr. Duygu Demiralp Özel, UID Berlin Bölge Başkanı Sinan Kaplan, Türk-Alman İşverenler Birliği Başkanı Remzi Kaplan, MÜSİAD Berlin Başkanı Fikret Doğan, T.C. Berlin Kültür Müşaviri Fulya Fatma Durgut, T.C. Tarım Müşaviri Baturay Beşevli, T.C. Berlin Eğitim Müşaviri Prof. Dr. Erdal Tansa Karagöl, Türk Alman Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Okan Özoğlu, THY Berlin Genel Müdürü Zekeriya Kuruçam ile Almanya İş Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

TANITIM ATAĞI 2022’DE BAŞLADI

Fuara, ilimizde faaliyet gösteren sağlık kuruluşlarının bilgilerini içeren özel bir tanıtım çalışmasıyla katılan Kocaeli Ticaret Odası, Kocaeli’nin sağlıktaki gücünü Berlin kamuoyunun bilgisine sundu. Standa konuk olan ziyaretçilere, Türkiye'nin önemli sağlık turizmi destinasyonlarından biri olarak öne çıkan Kocaeli’nin sağlık hizmetleri ve altyapısıyla ilgili dikkat çeken bilgiler paylaşan KOTO Başkanı Necmi Bulut, “İlimizin sağlık turizmindeki yıldızını daha da parlatmak üzere Odamız organizasyonunda, Kocaeli İl Kültür Turizm Müdürü Fatih Taşdelen ve Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan’ın da katılımlarıyla, Berlin Sağlık Fuarı’nda yerimizi aldık. Kocaeli, tam donanımlı sağlık tesisleri ve deneyimli sağlık profesyonelleri ile sağlık turizmi getirilerinden daha fazla pay almayı hak ediyor. KOTO olarak var olan bu potansiyelin daha somut çıktılara dönüşmesi için 2022 yılından bu yana bir çalışma yürütüyoruz.

KOCAELİ SAĞLIK TURİZMİNDEN DAHA ÇOK PAY ALANA KADAR…

Pazarlama atağı olarak da nitelendirebileceğimiz bu çalışma kapsamında ulusal ve uluslararası sağlık turizmi fuarlarında stant açıyor, ilimizin sağlık kuruluşlarını daha görünür hale getiriyoruz. Buralardaki görüşmelerden elde ettiğimiz işbirliği olanaklarını sağlık kuruluşlarımızla paylaşarak, somut adımlar atılmasına aracılık ediyoruz. Faaliyetlerimiz, Kocaeli sağlık turizmi pastasından azami oranda pay alana kadar aksatmadan devam edecek.

KOCAELİ SAĞLIK TURİZMİ DENEYİM PAYLAŞIM TOPLANTISI 20 ŞUBAT’TA

Bu atağı bir adım daha ileriye taşıyarak 20 Şubat 2024 Salı günü, ‘Kocaeli Sağlık Turizmi Deneyim Paylaşım Toplantısı’ düzenleyeceğiz. Daha önce sağlık turizmi yapmış sağlık kuruluşlarının temsilcileri ve seyahat acenteleri; deneyimlerini bu toplantıda paylaşarak, sağlık turizmi yapmak isteyen işletmelere ışık tutacaklar” dedi.

106 BİN KİŞİ KOCAELİ’Yİ TERCİH ETTİ

KOTO Meclis Başkanı Hüseyin Gezer, ilimizin sağlık turizmindeki verilerini paylaşarak, “2023 yılında toplam 1 milyon 398 bin 504 kişi sağlık hizmeti almak için ülkemize gelmiş, 106 bin 17’si ilimizdeki sağlık kuruluşlarını tercih etmiştir. 2023 yılında ülkemiz yaklaşık 2,5 milyar ABD doları tutarında sağlık turizmi geliri elde etmiştir. Bu rakamın 2024 yılında, 2 milyon sağlık turisti ile 3 milyar ABD doları olması hedeflenmektedir. Kocaeli’nin bu alandaki gelirlerinin artması için yoğun çalışma yürütüyoruz. Çok yakında, Kocaelili sağlık kuruluşlarının Ticaret Bakanlığı destekleriyle uluslararası pazarlara açılması için de bir çalışma başlatacağız” dedi.

TAŞDELEN: ULUSAL VE ULUSLARARASI ÇAPTA

İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, Avrupa ülkelerinin sağlık turizmi açısından büyük potansiyel taşıdığını ifade ederek, “Avrupa ülkelerindeki bu talebi, ilimize yönlendirmek için Berlin Fuarı’na katıldık. Kocaeli, halihazırda hizmet veren sağlık kurumları ve konaklama tesisleriyle sağlık turizmine hazır konumdadır. Fuarda gerçekleştirdiğimiz birebir görüşmelerde, sağlık turizmi profesyonellerine ilimizin yetkinliğini tanıtma fırsatı bulduk. Tanıtım çalışmalarımız, ulusal ve uluslararası çapta Kocaeli’yi sağlık turizminin önde gelen destinasyonlarından biri konumuna getirene kadar çok yönlü olarak devam edecek” dedi.

PEHLEVAN: 59 SAĞLIK KURULUŞU SAĞLIK TURİZMİ YETKİ BELGELİ

İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, ilimizde 59 sağlık kuruluşunun, sağlık turizmi yetki belgesi olduğuna dikkat çekerek, “Kocaeli’de; 15’i özel hastane, 1’i tıp merkezi, 13’ü özel ağız sağlığı merkezi ve polikliniği, 23’ü muayenehane, Kocaeli Üniversitesi Hastanesi, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Darıca Eğitim Araştırma Hastanesi, Kocaeli Şehir Hastanesi ve 2 aracı kuruluş olmak üzere toplam 59 sağlık kuruluşuna sağlık turizmi yetki belgesi verilmiştir. Türkiye’nin iyi yetişmiş sağlık personeli ile birlikte gelişmiş sağlık altyapısı yanında konumu doğal güzellikleri ulaşım ve lojistik kolaylıkları açısından Kocaeli’nin sağlık turizminde daha fazla rol oynayabileceği görülmektedir.

BİREBİR GÖRÜŞMELER

Berlin Sağlık Turizmi Fuarı’nda; Kocaeli’nin sağlık turizmindeki gelişmiş sağlık altyapısının tanıtımın yanında, profesyonel sağlık turizmi çevreleri ile yurtdışından sağlık hizmeti alma arayışı içinde olan kişilerle de birebir görüşmeler yapıldı. Önümüzdeki süreçte Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Ticaret Odası, İl Kültür Turizm Müdürlüğü ile birlikte, kamu- özel sağlık kuruluşlarının ve konaklama tesislerimizin birlikte çalışması, tanıtım faaliyetlerinin artırılması, hem turizm hem sağlık altyapısının daha iyi bir seviyeye getirilmesi adına detaylı planlamalar yapılacaktır” dedi.

B2B ETKİNLİĞİNDE ÖNEMLİ GÖRÜŞMELER

Fuar kapsamında düzenlenen ‘Sağlık Turizminde İş Birliği Konferansı’nda, TOBB Uluslararası Sağlık Turizmi Sektör Meclisi Başkan Yardımcısı Dr. Genco Çetinkanat, sahanın önemli isimleri Pramod Goel, Zahid Hamıd, Dr. Yasemin Bay ve Cenay Yıldırım Küp bilgi birikimi ve tecrübelerini dinleyicilerle paylaştı. Fuarın son günü boyunca düzenlenen “B2B İkili İş Görüşmeleri Etkinliği’nde 20 farklı ülkeden Berlin’e gelen Uluslararası Sağlık Turizmi alanında deneyim ve tecrübe sahibi sağlık aracı kuruluşlarının yetkilileri ile görüşme gerçekleştiren KOTO Başkanı Necmi Bulut ve Hüseyin Gezer, somut işbirlikleri ile döndü.