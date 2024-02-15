Park halindeki TIR'a çarptı hayatını kaybetti!

Ufuk Angın idaresindeki 34 JR 9460 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Güney Yanyol Beylikbağı Mahallesi mevkisinde park halinde bulunan 41 ABP 602 dorse plakalı tıra çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Ağır yaralanan Angın, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.