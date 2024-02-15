15 Şub 2024 - 14:15- Asayiş G:

Park halindeki TIR'a çarptı hayatını kaybetti!

Gebze ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı
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Park halindeki TIR'a çarptı hayatını kaybetti! mask
Park halindeki TIR'a çarptı hayatını kaybetti!
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Ufuk Angın idaresindeki 34 JR 9460 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Güney Yanyol Beylikbağı Mahallesi mevkisinde park halinde bulunan 41 ABP 602 dorse plakalı tıra çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Ağır yaralanan Angın, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
# sağlık, kaza

15 Şub 2024 - 14:15 - Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Müfi̇t - YAN YOLDA HIZ YAP BİRDE TRAFİKLE DEĞİL BAŞKA İŞLE UĞRAŞ

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 15 Şubat 14:30

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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