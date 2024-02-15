Başkan Adayı Büyükgöz Bağdat esnafını dinledi

Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini ara vermeden sürdürüyor. Ziyaretler kapsamında AKP Gebze İlçe Başkan Vekili Raif Öztürk ve beraberindeki heyetle birlikte Bağdat Caddesi esnaflarına dükkanlarında konuk olan Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, hayırlı işler ve bereketli kazançlar diledi.
ESNAFLARA HAYIRLI İŞLER DİLEDİ
Esnaf ziyaretleri esnasında karşılaştığı alışveriş yapan vatandaşlarla da hasbihal eden Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, esnafların ve vatandaşların taleplerini dinledi. Başkan Büyükgöz’ün ziyaretlerde, “ Var mı sormak istediğiniz, söylemek istediğiniz, önermek istediğiniz, eleştirmek istediğiniz bir konu” şeklinde soru yönelttiği kent esnafları da, “Teşekkür ederiz başkanım.
ELEŞTİRİYE AÇIK OLMAK ÖNEMLİ
Eleştirmek istediğiniz bir şey var mı diye sormak büyük bir cesaret. Eleştiriyi kimse yüzüne duymak istemez. Medeni cesaret ve içtenliğiniz için teşekkür ederiz. Seçim çalışmalarınızda ve hizmetlerinizde başarılar dileriz” şeklinde yanıtladı. Misafirperverliklerinden ötürü Gebzeli esnaflara teşekkür eden Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ayrıca, “Sizlerin Gebze’miz için söyleyeceği her söz, kuracağınız her cümle bizler için çok kıymetli.
TÜRKİYE YÜZYILINA HAZIRLAYACAĞIZ
İlçemizi daha da ileriye taşıyacağımız yeni dönemde siz esnaf kardeşlerimizin desteğini çok önemsiyoruz. El birliğiyle Türkiye Yüzyılına hazırlayacağımız hizmetleri hep birlikte ilçemize kazandıracağız inşallah” ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.