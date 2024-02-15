İbrahim Şirin, “Ortak akılla, birlikte yöneteceğiz”

Cumhur İttifakı ve AKP Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, 31 Mart maratonu öncesi çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanan program kapsamında Başkan Adayı Şirin S.S 1 No'lu Derince Nakliyeciler Motorlu Taşımacılık Kooperatifi’ne konuk oldu. Kooperatif Başkanı İbrahim Tunç ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleşen programda Şirin’e AKP Derince İlçe Başkanı Koray Merdan ve MHP Derince İlçe Başkanı Bülent Aykurt da eşlik etti.

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Toplantıda kooperatif üyelerinin talep ve önerilerini dinleyen İbrahim Şirin, “Ben doğduğum günden beri Derince’de yaşayan bir kardeşiniz olarak Derince’yi iyi bildiğime inanıyorum. Bunun da bana Derince’nin, yapılması gereken, özlenen veya hak ettiği hizmetler anlamında çok iyi bir altlık oluşturacağına inanıyorum. Allah (c.c) ömür verdiği sürece var gücümle Derince’ye hizmet etmek için Derince’mizin insanlarına hizmetkâr olmak için çalışacağım. A’dan, Z’ye, Derince’mizin her kesimi ile daima birlikte çalışacağız, birlikte yöneteceğiz” dedi. Şirin ayrıca ev sahiplikleri için Kooperatif Başkanı İbrahim Tunç ve yönetimine teşekkürlerini iletti.