15 Şub 2024 - 14:37- Siyaset G:

Çetinkaya, AKP'li başkanlarla buluştu  

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Çetinkaya, AKP'li başkanlarla buluştu   mask
Çetinkaya, AKP'li başkanlarla buluştu  
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Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, ilçede bugüne kadar görev yapmış AKP'li ilçe başkanları ve belde belediye başkanlarını bir araya topladı. Mesut Çetinkaya yapmış olduğu konuşmada; “Ak Parti’nin kuruluşundan bugüne partimizde görev yapmış başkanlarımız ve parti büyüklerimizle bir araya geliyoruz. Sizlerin bilgi ve birikimlerinizden istifade etmenin gururunu yaşıyorum. Partimize ve bana vermiş olduğunuz desteklerden dolayı teşekkür ederim” dedi.

 
# cumhur ittifakı, AKP

15 Şub 2024 - 14:37 - Siyaset

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