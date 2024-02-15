Çetinkaya, AKP'li başkanlarla buluştu  

Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, ilçede bugüne kadar görev yapmış AKP'li ilçe başkanları ve belde belediye başkanlarını bir araya topladı. Mesut Çetinkaya yapmış olduğu konuşmada; “Ak Parti’nin kuruluşundan bugüne partimizde görev yapmış başkanlarımız ve parti büyüklerimizle bir araya geliyoruz. Sizlerin bilgi ve birikimlerinizden istifade etmenin gururunu yaşıyorum. Partimize ve bana vermiş olduğunuz desteklerden dolayı teşekkür ederim” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.