Her beş kişiden biri bu komplo teorisine inanıyor...

Amerika'da son zamanlarda ilginç bir komplo teorisi gündemde. Özellikle yeni anketlerin, Amerikalıların hatırı sayılır bir kısmının bu teoriye inandığını göstermesi dünya basınının da dikkatini çekti.

Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift'in Joe Biden'ın kasım ayında yeniden seçilmesine yardımcı olacak bir komplonun parçası olduğuna inanılıyor.

Monmouth Üniversitesi Anket Enstitüsü Müdürü Patrick Murray, salı günü yaptığı açıklamada, "Sözde Taylor Swift komplosunun oldukça yüksek sayıdaki Trump destekçisinde karşılığı var. Biz anket yapmadan önce bunu duymamış olan birçok kişi bile bu fikrin inandırıcı olduğunu kabul ediyor" dedi.

Yapılan ankete göre; katılanların yüzde 18'i komploya inanıyor.

Şarkıcının Kansas City Chiefs NFL takımının yıldızı Travis Kelce ile çıkmaya başlamasının ardından sağcı medyada komplo teorisi gelişti. Swift, 2020'de Donald Trump yerine Joe biden'ı destekledi; Beyaz Saray'ın bu yıl da aynısını yapmasını sağlamaya çalıştığı bildiriliyor. Hatta Super Bowl'da Chiefs'in galip gelmesi de Biden'ın şeytani planının bir parçasıydı.

Komploya inandığını söyleyenlerin yaklaşık dörtte üçü kendilerini Cumhuriyetçi partiyle özdeşleştiriyor veya Cumhuriyetçi partiye eğilimli gösteriyor, yüzde 83'ü de kasım ayında Trump'ı destekleyeceğini söyledi.