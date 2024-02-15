Zabıtan Mahallesi’ne teknolojik muhtar adayı

41 ADETA KAMERA KURULACAK, KUŞ UÇMAYACAK

Ahmet Yıldız, 31 Mart yerel seçimlerinde Zabıtan Mahallesi muhtar adayı oldu. Yıldız, seçildiği takdirde Türkiye’nin ilk yapay zeka tabanlı mahalle aplikasyonunu kuracağını belirtti. Bu aplikasyon ile imdat tuşu ile yaşlılara anında yardım, düğün ve cemiyetler için toplu mesaj, etkinlik hatırlatıcı, bugün kaybettiklerimiz, mahalle hizmet bildirimleri, cenaze bildirimleri, kadına şiddet butonu gibi hizmetlerden faydalanabilecek. Ayrıca Yıldız, kendi imkanlarıyla mahalleye 41 adet kamera kurulup kuş uçmayacağının da altını çizdi.

“MAHALLEYE SEVİYE ATLATACAĞIM”

Ahmet Yıldız muhtar adayı olmasının amacını mahallesine seviye arttırmak olduğunu belirtti. Yıldız şu şekilde konuştu: 24 Haziran 1981 yılında Zabıtan Mahallesi'nde dünyaya geldim. İlkokulu Mehmetçik, orta öğrenimimi İnkılap, lise öğrenimimi Atatürk E.M.L, elektrik bölümünde tamamladım. Kariyer olarak basın sektöründe TV post production müdürlüğü, Kanal 48 post production müdürlüğü, Antalya turist tekne fotoğrafçılığı, Rusya saha puantörlüğü görevlerinde çalıştım. Halen faal olarak fotoğrafçılık ve dijital reklam sanatları uzmanıyım. Rusça ve İngilizce bilmekteyim. 2 çocuk babasıyım. Zabıtan Mahallesi'nde muhtar adayı olmamın amacı bu mahalleye seviye atlatmak olacak.

GENÇLERİ YASA DIŞI MADDELERDEN UZAK TUTACAĞIZ

Yollarıyla, sosyal yaşam alanları ve güvenliği ile çağ atlayan bir mahalle oluşturmak amacım. Kendi imkanlarımız ile 41 adet kamera ağıyla mahallede kuş uçmayacak. Tepealtı Seyir Tepesi ile vatandaş huzur bulacak. 2 adet yürüyen merdivenle ihtiyarlarımızın duasını alacağız. Konağı aktif hale getirip mahallenin cazibe merkezi haline gelmesini sağlayacağım. E muhtarlık aplikasyonumuz hazır. Tüm mahalleyi anında bilgilendirip sorunlara çözüm arayacağım. Gençleri yakından takip ederek yasa dışı maddelerden uzak kalmaları için bilinçlendirici seminerler düzenleyeceğim.

ZABITAN KARTALSPOR’U HAZIR HALE GETİRECEĞİM

Mahalle etkinlikleri yapacağım. Dondurma şenlikleri, popcorn gecesi, yaz festivali vb gibi onlarca etkinlikle mahallelime yaşadığını hissettireceğim. Dostluk parkını revize ettirip yaz bahçesine çevireceğim. Cenazelerde gençlik hizmet takımı oluşturup bu acılı günlerinde vatandaşımın hizmet etmesini engelleyerek acılarını yaşaması için ortam yaratacağım. Tabii ki Zabıtan Kartal Sporu resmen maçlara hazır hale getireceğim.”