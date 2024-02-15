Kocası zorla içirdi: Bitkisel hayata girdi

İngiltere'de 39 yaşındaki bir kadın, kocası ve kocasının ailesi tarafından diyabet ilacı kullanmaya zorlandıktan sonra bitkisel hayata girdi.

Yakınları tarafından, "zeki", "hayat dolu", ve "mutlu" olarak anlatılan Ambreen Fatima Sheikh isimli kadın, görücü usulü bir evliliğin ardından Pakistan'dan İngiltere'ye getirildi. Zorla kullandığı diyabet ilacının ardından beyin felci geçiren kadın, kalıcı bir bitkisel hayata girdi.

Daily Mail'de yer alan habere göre, hastanede yapılan muayenesinde, kadının vücudunda istismar ve şiddet bulgularına da rastlandı.

Mahkemede, Sheikh'in tıbben bir daha asla iyileşemeyeceği, acı ve ağrıya duyarlı olmadığı, çevresine dair bir farkındalığı olmadığı doktor raporuyla belgelendi. Kocası Asgar Sheikh ve ailesi yedi yıl dokuz ay hapis cezasına çarptırıldı.

Hakim, kadının bilincini kaybetmesi ile ailenin ambulans çağırması arasında üç günlük bir boşluk olduğu ve bunun da kadındaki beyin hasarlarını daha da kötüleştirebileceği sonucuna vardı.

Duruşmada, kadının ailesi savunmasız bir yetişkinin fiziksel zarar görmesine izin vermekten suçlu bulundu.