15 Şub 2024 - 15:44- Asayiş G:

İşçilerin kaldığı konteyner alev alev yandı

Çayırova ilçesinde inşaat işçilerinin kaldığı konteyner alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

İhlas Haber Ajansı
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İşçilerin kaldığı konteyner alev alev yandı mask
İşçilerin kaldığı konteyner alev alev yandı
İşçilerin kaldığı konteyner alev alev yandı
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Özgürlük Mahallesi 210/1 Sokak'taki inşaat alanında bulunan işçilerin kaldığı konteynerde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri, konteynerde çıkan yangını söndürdü. Yangın sebebiyle konteynerde hasar oluştu.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
# acil, inceleme

15 Şub 2024 - 15:44 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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