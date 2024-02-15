Balıkçı, İlimtepe Mahallesi'nde esnafla buluştu

Balıkçı, hemşerileriyle geçirdiği zamanlarda Körfez'in sorunlarına dair samimi sohbetler gerçekleştirdi. Bu anlar, daha yaşanabilir bir şehir için büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Balıkçı, hemşerilerinin güveni ve desteğiyle daha yaşanabilir ve huzurlu bir Körfez için birlikte hareket ederek kenti ortak akıl ile yöneteceklerini belirtti.
Başkan adayı Tayfun Balıkçı, çocukların masumiyeti, gençlerin enerjisi ve büyüklerin güveniyle birlikte daha güzel günler için adım adım ilerlediklerini vurguladı. Bu güzel temenniler için herkese ayrı ayrı teşekkür etti. Balıkçı, birlikte başaracaklarını çünkü onların işlerinin ve güçlerinin Körfez olduğunu ifade etti.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin Körfez Belediye Başkan adayı Tayfun Balıkçı, İlimtepe mahallesindeki esnaflar ve sakinlerle buluşarak Körfez'in sorunlarına dair samimi sohbetler gerçekleştirdi. Bu anlar, daha yaşanabilir bir şehir için büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Balıkçı, hemşerilerinin güveni ve desteğiyle birlikte daha yaşanabilir ve huzurlu bir Körfez için birlikte hareket edeceklerini belirtti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.