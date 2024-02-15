Yurt’u yalnız bırakmadılar

Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yurt’un annesi yaşamını yitirdi. Yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları bulunan ve evinde vefat ettiği belirtilen 85 yaşındaki Güleser Yurt’un cenazesi bugün Atalar Mahallesi Şirin Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Körfez Mezarlığına defnedildi.

CENAZEYE KOŞTULAR

Başkan yardımcısı Osman Yurt’u bu acılı günlerinde Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ile çok sayıda protokol mensubu, Erzurum derneklerinin başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile Erzurumlular ile Yurt ailesinin yakınları ile vatandaşlar katıldı.