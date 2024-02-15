15 Şub 2024 - 15:47- Asayiş G:

Yurt’u yalnız bırakmadılar

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Yurt’u yalnız bırakmadılar
Yurt’u yalnız bırakmadılar
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Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yurt’un annesi yaşamını yitirdi. Yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları bulunan ve evinde vefat ettiği belirtilen 85 yaşındaki Güleser Yurt’un cenazesi bugün Atalar Mahallesi Şirin Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Körfez Mezarlığına defnedildi.

CENAZEYE KOŞTULAR

Başkan yardımcısı Osman Yurt’u bu acılı günlerinde Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ile çok sayıda protokol mensubu, Erzurum derneklerinin başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile Erzurumlular ile Yurt ailesinin yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Yurt’u yalnız bırakmadılar
# Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yurt, vefat, güleser yurt

15 Şub 2024 - 15:47 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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