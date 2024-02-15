Özgür Demirtaş 'hazır olun' diyerek uyardı! O tarihi işaret etti

31 Mart Yerel Seçimlerin ardından iğneden ipliğe zam gelmesi bekleniyor.İktidar, ekonomiyi soğutmak için harekete geçmeyi planlıyor. Yüksek vergiler, artan faizler ve kredi kartı harcama kısıtlamaları gündemde bulunuyor.Prof. Dr. Özgür Demirtaş ise yurttaşa uyarılarda bulundu.Demirtaş, seçim sonrası ekonominin sıkı olacağını belirterek haziran ayına kadar dayanılması gerektiğini belirtti.X hesabından paylaşım yapan Demirtaş, şunları kaydetti:

"Seçim sonrası ekonomi kerpeten gibi sıkacak. Hazır olun.

Zamanında yediğin hurmalar gelir seni tırmalar misali!

Ülke olarak zamanında yediğimiz UCUZ krediler, şimdi kusmuk olarak çıkacak!

HAZİRAN ayına kadar dayanın.

Oradan sonra Enflasyon inmeye başlayacak…"

Kaynak: cumhuriyet