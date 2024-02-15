Acun Ilıcalı Arda Turan ve Emre Belözoğlu'nu istediğini açıkladı

Acun Ilıcalı, Asist Analiz'de çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ünlü yapımcı ve Hull City'nin Başkanı Survivor programındaki hayalini de anlattı.

Acun Ilıcalı, "İrlanda iyi bir deneyimdi. Hull City'yi desteklemek için kulüp almak istiyoruz. Ama İrlanda bunun için uygun değil. İngiltere ve İrlanda futbolu arasındaki fark oraya oyuncu göndermemizi zorlaştırıyor. Daha orta seviye bir ligden takım alacağız. 2-2 ülke seçeneğimiz var. Yunanistan birinci sırada diyelim" dedi.

ALİ KOÇ'A TAM DESTEK

Fenerbahçe başkanlığına talip olmadığını ama gelecekte ne olacağını kestiremediğini belirten Ilıcalı, "Şu an başkanımız var. Ona güveniyoruz ve inanıyoruz. Gelecekte ne olur bilemem ama şu an tek hayalim başkanımızın şampiyonluğunu kutlamak" diye konuştu.

"EMRE VE ARDA'YI AL, SONRA TELEVİZYONUN BAŞINA OTUR İZLE"

Süper Lig'de oynamış hangi futbolcuları Survivor programına davet etmek istediği sorulan Ilıcalı, şöyle cevap verdi:

Emre Belözoğlu ve Arda Turan'ı al, sonra puronu yak televizyonun başına otur izle.

Sunmaya bile gerek yok bundan sonra.

Kaynak: yeniçağ