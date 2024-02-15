Tutuş'un Seçim Koordinasyon Merkezi çarşıda

AKP İzmit İlçe Başkanlığı, seçim sürecinde görev yapacak Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) ofisini Kemal Paşa Mahallesi, Gümrük Caddesi, Merkez İşhanı’na taşıdı. SKM Başkanı Fatih Özcan'ın Başkanlığında kurulan ekip, çalışmalarını seçim süreci boyunca bu merkezden yürütecek.
ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRDİLER
Ofiste vatandaşlar için sıcak çay eşliğinde sohbet edeceği alanlarda oluşturuldu. Yeni ofiste gerçekleşen ilk toplantıya katılan AKp İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar ve Cumhur İttifakı İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş SKM ekibiyle birlikte saha programlarını değerlendi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.