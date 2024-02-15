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Tutuş'un Seçim Koordinasyon Merkezi çarşıda

AKP İzmit İlçe Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi, artık İzmit'in merkezinde hizmet verecek.  

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Tutuş'un Seçim Koordinasyon Merkezi çarşıda mask
Tutuş'un Seçim Koordinasyon Merkezi çarşıda
Tutuş'un Seçim Koordinasyon Merkezi çarşıda
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AKP İzmit İlçe Başkanlığı, seçim sürecinde görev yapacak Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) ofisini Kemal Paşa Mahallesi, Gümrük Caddesi, Merkez İşhanı’na taşıdı. SKM Başkanı Fatih Özcan'ın Başkanlığında kurulan ekip, çalışmalarını seçim süreci boyunca bu merkezden yürütecek.

ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRDİLER

Ofiste vatandaşlar için sıcak çay eşliğinde sohbet edeceği alanlarda oluşturuldu. Yeni ofiste gerçekleşen ilk toplantıya katılan AKp İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar ve Cumhur İttifakı İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş SKM ekibiyle birlikte saha programlarını değerlendi.
# AKP, Seçim Koordinasyon Merkezi, Muharrem Tutuş, seçim, yeni, cumhur ittifakı

15 Şub 2024 - 16:18 - Siyaset

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