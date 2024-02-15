15 Şub 2024 - 16:24- Gündem G:

700 No'lu hat meclis gündeminde!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı öncesi CHP Grubundan Osman Gazi Köprüsü üzerinden Gölcük-Karamürsel-Gebze arasında çalışan 700 nolu hat ile ilgili önerge verildi.

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
700 No'lu hat meclis gündeminde! mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı bugün Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. 86 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı meclise Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz başkanlık yaptı.

700 NOLU HAT İÇİN ÖNERGE

CHP Grubu tarafından verilen önergede, “Osman Gazi Köprüsü üzerinden Gölcük-Karamürsel-Gebze arasında çalışan 700 nolu hat ile ilgili vatandaşların otobüslerin dolu olarak geldiği bu nedenle uzun süreler ayakta yolculuk yapmak zorunda olduklarını belirtip bu konuda sefer sayılarında düzenleme yapmaları yönünde talepleri vardır. İlgili birimlerimizin bu hat ile ilgili son üç aylık yolculuk verilerini inceleyip, yoğunluk yaşanan saatlerde sefer sayılarının yeniden düzenlenmesi hususunu bilgilerinize sunar gereğini arz ve talep ederiz” ifadeleri kullanıldı.
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15 Şub 2024 - 16:24 - Gündem

Mahreç  Cihat Polat

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